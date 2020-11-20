Лондон, , 00:40 — REGNUM Крупнейшая в Великобритании сеть магазинов видеоигр и игровых устройств Game заявила, что задержки поставок PlayStation 5 связаны с размером консоли. Об этом 19 ноября сообщил портал The Verge.

Компания направила сделавшим предзаказ людям письма с соответствующим сообщением. Издание Screen Rant отметило, что PlayStation 5 действительно достаточно большая, по сравнению с другими консолями, однако магазины других стран мира ранее не сообщали о том, что этот фактор как-то влияет на поставки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Японии PlayStation продаётся гораздо лучше, чем новые консоли Xbox. За четыре дня после релиза в стране было продано более 118 тыс. консолей Sony, при том, что за первые шесть дней после старта продаж Xbox Series X и Series S было продано около 20,5 тыс устройств.

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