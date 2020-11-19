Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Annapurna Interactive объявила, что релиз приключенческой игры 12 Minutes, скорее всего, состоится в 2021 году. Об этом 19 ноября сообщила официальная Twitter-страница компании.

Стоит отметить, что издатель, специализирующийся на инди-играх, ранее не называл точную дату релиза, но давал понять, что хочет выпустить 12 Minutes в 2020 году. Администрация аккаунта отметила, что разработчики «всё ближе» к этапу подготовки игры к релизу.

https://twitter.com/A_i/status/1329152601816875008

Игра 12 Minutes будет выполнена в необычном формате, в рамках которого геймерам предложат управлять героем, смотря на него сверху вниз. Действия игры будет происходить в рамках одной квартиры.

Игрокам нужно будет «вырваться» из временной петли длительностью 12 минут, и предотвратить убийство беременной жены главного героя. Руководит реализацией проекта португальский геймдизайнер Луис Антонио.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo снова напомнила, что политике не место в игре Animal Crossing