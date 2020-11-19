Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Новый супергерой появится в игре Marvel’s Avengers 8 декабря 2020 года. Об этом 19 ноября сообщила официальная страница проекта.

Очередное обновление добавит в игру Кейт Бишоп, которая является ученицей Соколиного Глаза (Клинта Бартона). Разработчики дали понять, что в Marvel’s Avengers будет добавлена новая сюжетная линия, в рамках которой девушка-супергерой раскроет некий заговор, в котором участвует Ник Фьюри. Отмечается, что история будет связана с путешествиями во времени и в конечном итоге представит геймерам нового злодея.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1329454393813450752

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Square Enix и студия Crystal Dynamics отложили релиз версии Marvel's Avengers для PlayStation 5 и Xbox Series X на 2021 год. Пока обладатели этих консолей мгут играть в вариант игры для PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз версии игры Marvel's Avengers для новых консолей отложили на 2021 год