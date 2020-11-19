Москва, , 23:18 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8159. Об этом сообщили вечером 18 ноября в оперативном штабе столицы.

В московской больнице Mos.ru

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Отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и был положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 533 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 6438 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны более 388 тысяч пациентов.