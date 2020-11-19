Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Компания Amazon, возможно, допустила утечку информации о том, что ремастер (переиздание) игры Red Dead Redemption студии Rockstar Games уже находится в разработке. Об этом 19 ноября сообщил один из пользователей форума Reddit.

Он опубликовал скриншот страницы, которая была сохранена в поисковой системе Google. Согласно размещённой на ней информации, игра может выйти 10 декабря 2020 года и её стоимость в США составит $49,99.

Издание Screen Rant отметило, что это может оказаться правдой, поскольку в этот день состоится церемония вручения премии The Game Awards 2020 в области достижений в индустрии видеоигр.

Оригинальная игра Red Dead Redemption, выполненная в жанре вестерна вышла на консолях Xbox 360 и PlayStation 3 18 мая 2010 года. Слухи о том, что Rockstar Games планирует выпустить её ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) впервые появилась в июне 2020 года. Пока нет информации о том, получит ли Red Dead Redemption ПК-версию.

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