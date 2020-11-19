Москва, , 23:03 — REGNUM Гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве в предстоящую ночь с сохранением до утра пятницы, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-службе столичного управления МЧС России.

Гололедица Gwydion M. Williams

«До 09:00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14−19 метров в секунду, гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространила также пресс-служба управления МЧС по Московской области.

В спасательной службе рекомендуют гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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