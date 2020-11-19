Марсель, Франция, , 22:57 — REGNUM Глава французского Профсоюза работников гостиничного и ресторанного бизнеса Бернар Марти призвал членов организации из городов юга Франции «от Тулузы от Ментона» устроить забастовку 26 ноября в Марселе. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Le Figaro.

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Марти требует от правительства Франции смягчить карантинные меры и открыть рестораны и кафе, несмотря на пандемию коронавируса, чтобы бизнес смог избежать банкротства. «Мы не хотим умирать, мы хотим открыться», — пояснил лидер профсоюза.

Напомним, ранее, 18 ноября, во Франции было выявлено 28 383 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,065 млн.

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