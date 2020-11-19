Женева, Швейцария, , 22:21 — REGNUM В мире зафиксировано почти 56 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает 19 ноября официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным международной организации, на сегодняшний день в мире выявлено более 55,928 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что за прошедшие сутки в мире выявили свыше 594 тыс. новых зараженных.

Кроме того, ВОЗ отмечает, что с начала пандемии от COVID-19 во всем мире умерло более 1,344 млн человек.

Большинство инфицированных зафиксировано в Северной и Южной Америке.

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