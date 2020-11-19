Париж, , 22:50 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 47 127 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 436 пациентов. Об этом в четверг, 19 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 150 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,086 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, 17 ноября премьер-министр ФранцииЖан Кастексобъявил о возможном начале выхода из режима самоизоляции, после которого уже не будет «такого карантина, как прежде».

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