Москва, , 21:59 — REGNUM Роспотребнадзор с 21 ноября откроет горячую линию для приёма жалоб от граждан на задержку получения результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

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"Мы с субботы начинаем работу горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат исследования тест-системы вовремя, мог туда обратиться, пожаловаться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Он напомнила, что федеральные санитарные правила распространяются на все субъекты Федерации и все организации, независимо от их формы собственности. О результатах тестирования на COVID-19 гражданин должны быть уведомлён в течение 48 часов любым доступным способом.

«Это может быть любой контакт через средства связи, включая личный кабинет на портале Госуслуг», — пояснила Попова.