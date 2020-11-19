Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Студия Rockstar Games намекнула на скорое расширение карты многопользовательской игры GTA Online. Ролик был опубликован 19 ноября на Twitter-странице компании.

Ожидается, что это дополнение выйдет до конца 2020 года и будет первым действительно масштабным расширением карты GTA Online с момента релиза в октябре 2013 года. В ролике разработчики мельком показали новые локации, которых сейчас нет в игре.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1329454393415053312

Впервые на скорое крупное расширение карты Rockstar Games намекнула в июле 2020 года. Тогда студия заявила, что это будет «самое большое обновление для GTA Online» в истории игры.

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