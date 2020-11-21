Скопье, , 05:06 — REGNUM Младенческая смертность в университетской клинике гинеклогии и акушерства Скопье за три года, с 2016 до 2019, снизилась вдвое с 25% до 12%, причем в 2017 году этот показатель составил 21%, а в 2018 — 16%. Об этом сообщила глава клиники Виктория Йовановска на круглом столе «Вместе для недоношенных детей — заботимся о будущем», проведенном в преддверии Всемирного дня ребенка 20 ноября, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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В этом году смертность составляла 11,1%. При этом число преждевременных родов в связи с пандемией сократилось почти на сто — если в прошлые годы показатели варьировались с 600 до 700, то на 17 ноября было отмечено только 490 таких родов.

Министр здравоохранения Венко Филипче подчеркнул, что темпы сокращения смертности среди недоношенных детей в стране являются одними из самых высокий, что стало результатом серьезного плана, инвестирования в медицинское оборудование, организационную систему клиники, а также закупки ряда инкубаторов для ухода за недоношенными детьми.

Данные меры, помимо всего прочего, стали частью реформ, проводимых страной на пути вступления в Евросоюз.

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