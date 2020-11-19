Рим, , 21:28 — REGNUM Наиболее распространенная «основная причина» преждевременных смертей в Евросоюзе — курение, с таким заявлением выступили в четверг, 19 ноября, эксперты Организации ЕС по сотрудничеству и экономическому развитию.

По их данным, несмотря на сокращение доли курильщиков в ЕС, курение приводит к преждевременной смерти 700 тысяч граждан Евросоюза в год.

На втором месте в списке «основных причин» преждевременных смертей — употребление алкоголя (от 255 до 290 тысяч случаев в год).