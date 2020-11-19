Турин, Италия, , 21:21 — REGNUM В 17 (из 21) регионах Италии превышен установленный порог занятости мест в палатах интенсивной терапии, с таким заявлением выступили в четверг, 19 ноября, в экспертной организации Gimbe.

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"Отсечкой» считается 30% — в большинстве регионов страны носители коронавируса, у которых есть симптомы и которым нужна интенсивная терапия, занимают большую долю мест.

В «лидерах» — Ломбардия (Милан) и Пьемонт (Турин), где зараженные коронавирусом занимают более 60% всех имеющихся мест в палатах интенсивной терапии.

По данным на 19 ноября, в Италии умерли 47 870 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 653 (днем ранее — на 753). Выздоровели 498 967 человек, за сутки этот показатель увеличился на 17 020 (днем ранее — на 24 169). Число подтвержденных носителей выросло на 36 176 (днем ранее — на 34 282). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 308 528 (более 2% населения страны).

В настоящее время заражен 761 671 человек (на 18 503 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 63 раза. За последний месяц число зараженных выросло почти вшестеро. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.