Париж, , 22:39 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, проведенному французской компанией Odoxa-Dentsu Consulting и опубликованному в четверг, 19 ноября, в издании France Info, жители Франции в возрасте от 15 до 30 лет в наибольшей степени страдают от введения карантина во время «второй волны» пандемии SARS-CoV-2.

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Согласно исследованию, проведенному Odoxa-Dentsu Consulting, 57% жителей Франции в возрасте от 15 до 30 лет считают, что жить в условиях карантина, введенного в стране 28 октября, для них «тяжело», в то время как тот же показатель в среднем составляет 46% для всего населения государства.

78% молодых людей «тяжело переносить» карантин из-за того, что они скучают по «встречам с семьей», 76% — по «вечерам с друзьями», 69% не хватает «походов в бары и рестораны» или «культурной жизни» (65%).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября представители компании Delpharm объявили о заключении соглашения с BioNTech, согласно которому французская фирма произведет часть вакцин от коронавируса на своем заводе в Нормандии. Производство начнется в апреле 2021 года и будет нацелено на создание нескольких десятков миллионов доз вакцины.

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