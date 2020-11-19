Токио, , 21:13 — REGNUM Nintendo опубликовала новые правила для Animal Crossing: New Horizons, в которых напомнила о том, что в этой игре нет места политике. Об этом 19 ноября сообщил портал Game Rant.

Стоит отметить, что японская компания сделала этот пунк достаточно расплывчатым, написав: «Пожалуйста, также воздержитесь от внесения политики в игру». Издание также обратило внимание, что новые правила «заставили нервничать» создателей контента, поскольку Nintendo, «похоже, запрещает им получать какой-либо доход от рекламы с видео с игрой».

Ранее политической агитацией в Animal Crossing: New Horizons занимались, например, политики США Джо Байдени Камала Харрис. В сентябре 2020 года стало известно, что глава японской либерально-демократической партииСигэру Исиба также планировал провести предвыборную агитацию в игре, однако в итоге отказался от этого. Выяснилось, что для Японии Nintendo установила запрет подобной деятельности в Animal Crossing: New Horizons.

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