Москва, , 20:43 — REGNUM В России в ближайшее время прекратится выдача бумажных свидетельств о расторжении брака, а свидетельства о его заключении могут сохраниться только в качестве символа торжественности церемонии, сообщает 19 ноября официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС).

Такое сообщение опубликовано по итогам праздничной коллегии, посвященной 30-летию ведомства.

«Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — указано в сообщении.

До конца 2020 года ФНС планирует перевести в цифровой формат сведения о заключении и расторжении браков с 1926 года, порядка 525 млн записей, которые ранее хранились на бумаге.

Все эти данные будут перемещены в Единый гражданский реестр (ЕГР) ЗАГС.

Кроме того, ФСН планирует в дальнейшем отказаться от ряда иных разновидностей бумажных бланков.

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