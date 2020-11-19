Архангельск, , 20:18 — REGNUM Архангельский священник, глава медико-социального отдела Архангельской митрополии Алексей Денисов назвал отказ от ношения защитных масок в период пандемии глупостью.

«Увы, популярны теории заговора, порой люди верят в совершеннейшую чушь, так и появляются все эти разговоры про «намордники» и порабощение населения, — цитирует священника пресс-служба митрополии. — Мне подобные разговоры кажутся очень странными и дикими. По образованию я врач, уже в студенческие годы мы часами занимались в инфекционных отделениях и всегда были в масках, ни у кого никогда не возникало проблем с тем, что нужно носить эти средства защиты. Разговоры о бесполезности масок — это полная глупость», — сказал отец Алексей.

Священник напомнил, что эксперты не считают опасность коронавируса преувеличенной.

«Безответственная болтовня зачастую исходит от людей, не имеющих отношения к медицине. А если диссидентские рассуждения слышны от людей, которые называют себя врачами, то дерзну предположить, что это не особо образованные врачи, не имеющие серьезного опыта в медицине. Я знаю много врачей, профессоров, докторов наук, практиков не только из Архангельска. У меня есть общение на очень высоком уровне с докторами, с академиками, людьми с огромным опытом, и никто из них не считает, что опасность коронавируса преувеличена. Более того, многие специалисты хотели бы водить ковид-диссидентов на экскурсии в реанимацию, чтобы увидеть, как пациенты там мучаются», — заявил священник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 339 случаев COVID-19.