Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области по итогам полевых работ 2020 года удалось собрать 1,08 млн тонн зерна. Об этом членам комитета Заксобрания региона по аграрной политике рассказал глава минсельхоза региона Алексей Кобылин.

Всего посевная площадь на Южном Урале составила 1,961 млн га. Из них зерновыми было засеяно 1,447 млн га. Но засуха привела к тому, что урожай оказался ниже ожидаемого, пишет Накануне.Ru.

Масличных культур собрали 122 тыс. тонн, овощей открытого грунта — 36,5 тыс. тонн, а картофеля — 90 тыс. тонн. Ягод и фруктов удалось собрать в четыре раза больше, чем год назад, — 80 тонн.