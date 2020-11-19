Екатеринбург, , 20:15 — REGNUM Сразу несколько проектов свердловского туристского кластера «Гора Белая» стали фаворитами конкурса Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Под эгидой кластера были представлены идеи, не ограничивающиеся территорией Свердловской области: проекты по организации межрегионального туристского маркетплейса, созданию региональных гастрономических брендов и не только

Генеральный директор управляющей компании кластера Леонид Гункевич рассказал корреспонденту ИА REGNUM, в чем особенность уральских проектов и как пандемия COVID-19 вдохнула новую жизнь в индустрию внутреннего туризма России.

ИА REGNUM: В чём, с Вашей точки зрения, секрет победы проектов «Горы белой»?

Побеждали проекты, имеющие общероссийское значение и перспективы масштабирования в других регионах России. Важный критерий — степень зрелости идеи, уровень проработки решений. И, безусловно, актуальность.

Я сам выступал экспертом на форуме и оценивал другие идеи.

С командой туристского кластера «Гора Белая» и «Деловой Россией» мы подали 15 идей. В основном все они — по развитию инфраструктуры внутреннего туризма.

13 вошли в разные списки ТОП-100. Среди них — создание правовых основ для осуществления агротуризма на землях сельскохозяйственного назначения, также меры поддержки фермерам и сельхозпроизводителям. В эту идею в ходе проработки эксперты предложили объединить 7 идей в консолидированную инициативу «Привлечение инвестиций на сельские территории», и эти инициативы вошли в ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора и ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки.

В ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки на платформе — итоги народного голосования — вошла, например, и идея по созданию региональных гастрономических брендов и мероприятий.

ИА REGNUM: Во всех трёх списках — идея по оснащению водных объектов в регионах инфраструктурой для речного туризма.

Да, эта идея вошла в ТОП-100 идей для стратегии АСИ, ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора, ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки на платформе.

Реки, пруды, озера и пляжи — главные туристические магниты в регионах страны. Все тянутся к воде, но инфраструктура отдыха у воды — самого востребованного вида отдыха — у нас развита точечно, либо не развита совсем.

Суть идеи состоит в том, чтобы создать в регионах единую туристскую инфраструктуру для отдыха на воде — систему причалов, стоянок, речные порты, места сбора мусора, дать стимул развитию коммерции на природных территориях, способствовать разумному туризму и экологичным путешествиям, которые не наносят вред природе.

Идея созвучна концепции нацпроекта по водному транспорту, которую подготовили Минтранс и Росморречфлот. Он направлен на увеличение перевозок, развитие сети внутренних водных путей, снижение отрицательного влияния на окружающий мир.

Идея актуальна для всех российских регионов. И соответствует представлениям о направлениях развития АСИ, поэтому вошла во все ТОП-листы.

ИА REGNUM: Какая из идей наиболее близка к исполнению?

На своем уровне мы воплощаем идею по развитию инфраструктуры речного туризма в проекте по развитию сплавной инфраструктуры на реке Чусовой. Сегодня это один их якорных проектов в концепции развития туркластера «Гора Белая».

Мы разрабатывает межрегиональный речной маршрут по Чусовой протяженностью 295 км из Свердловской области в Пермский край. Недавно как финалисты Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма мы презентовали этот проект федеральным органам власти и инвесторам. Речь идет о комплексном развитии инфраструктуры на реке Чусовой: создании системы оборудованных гранд-причалов и причалов с сервисными зонами, комфортными местами размещения туристов и стоянок, пешеходными тропами и объектами агротуризма, системой обращения с отходами.

Данный проект туристический кластер «Гора Белая» прорабатывает совместно с Агентством по туризму и молодежной политики Пермского края, к подписанию готовится межрегиональное соглашение. Развитие инфраструктуры сбережет реку от последствий неорганизованного туризма и привлечет больше осознанных туристов. Базовая инфраструктура причалов может быть создана по концессии. Помимо ключевого инвестора (мы уже ведем переговоры), требуются частные инвесторы на объекты малой коммерции: кемпинги, глэмпинги, пункты проката оборудования.

Также мы надеемся на скорую реализацию идеи по созданию правовых основ для осуществления агротуризма на землях сельскохозяйственного назначения.

Сегодня отсутствует возможность вовлекать земли сельхозназначения в рекреационную деятельность. В результате они часто стоят заброшенными и зарастают лесами. Фактически реализация рекреационной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения приводит к нецелевому использованию земель, что грозит административными штрафами и изъятием земель у правообладателей. Суть идеи — разрешить деятельность по сельскому туризму на землях сельскохозяйственного назначения путем внесения изменений в Земельный Кодекс РФ. Все изменения в законодательство и решения детально проработаны.

Сейчас на федеральном уровне разрабатывается закон об агротуризме. Мы его ждем и очень надеемся, что он повлечет изменения в других нормативных актах и легализует агротуризм на сельских землях.

ИА REGNUM: Насколько непросто продвигать туристские проекты в условиях пандемии COVID-19?

Что касается продвижения туристских проектов, то, наоборот пандемия COVID-19 заставила всех обратить внимание на внутренний туризм и его проблемы, в первую очередь, связанные с устаревшей инфраструктурой. Об этом свидетельствует вся государственная политика. Президент России Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Агентство стратегических инициатив реализует масштабную программу по поддержке природных территорий и экотуризма.

Активная правильная позиция Ростуризма и Зарины Догузовой выражается в том числе в подходах нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», миссия которого сделать путешествия по России частью образа жизни граждан, создать условия для путешествия рядом с домом.

Туризм имеет колоссальное значение для качества жизни населения и экономики — сегодня, на мой взгляд, наконец оценена отрасль, которая долгое время в России была нераскрытым пластом.

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