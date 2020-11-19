Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Ажиотажный спрос на туалетную бумагу, салфетки и дезинфицирующие средства вновь наблюдается в США на фоне роста распространения коронавируса, пишет 19 ноября газета The Washington Post.

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По информации издания, повышенным спросом пользуется и ряд других товаров, среди которых — вино, смеси для выпечки, лекарства от простуды.

Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась в США и в начале пандемии, когда некоторые товары временно исчезали с полок магазинов, однако сейчас владельцы торговых сетей и производители заверяют, что готовы к растущему спросу, и опасаться перебоев с поставками товаров не следует.

Между тем, как отмечает издание, в некоторых американских супермаркетах уже начали вводить лимиты на покупку продукции, пользующейся особым спросом.

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