Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 20:00 — REGNUM Ямальская журналистка Яна Джус сообщила, как вместе с супругом, болеющим COVID-19, шесть дней дожидалась врача. О перипетиях в ожидании медицинской помощи она сообщила в своём аккаунте сети Instagram.

Screenshot Www.instagram.com/yana_dzhus/

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»Журналистам у нас рассказывают, какие все молодцы, как делают все возможное для удобства населения. Как новоявленный call-центр работает по принципу обратной связи. На деле хочется сказать: «Стыд вам и позор», — пишет Яна Джус.

Две недели назад у мужа Яны пропали вкус и обоняние, «шпарила температура».

«Ответственно остались дома, сразу же позвонили в регистратуру ЦГБ. Знаете, что нам сказали? «Сегодня мы вызовы уже не принимаем, а завтра у нас праздничный день, звоните 5-го числа, оформляйте вызов и тест», — повествует журналист «Ноябрьска 24».

Это уже было 12 ноября, когда вызвали врача на дом через кол-центр. Врач не пришёл. Повторный звонок с вызовом врача — 15 ноября.

«Оператор говорит, что ситуация странная, врачи были накануне в нашем районе, видит по карточке, что вызов остаётся открытым. И вообще, к нам должны бы приехать брать мазки, а не на осмотр. Оформляет вызов. Мы снова повинуемся, ждём. В следующие два дня снова никто не пришёл», — отмечает Яна.

В итоге признаки заражения коронавирусом появились у самой журналистки. Когда она позвонила в кол-центр 18 ноября, ей сообщили, что врач их семейство посетил 12 ноября.

«Оператор говорит, что к нам 12 ноября, оказывается, приходил врач! У них так написано! Оформляет третий повторный вызов. Ждите, говорит, придёт в течение нескольких дней. Мы две недели сидим безвылазно дома, завтра ровно неделя, как у моего супруга подтвержден коронавирус, и он не получает никакой медпомощи», — негодует Яна Джус.

«Видимо, единственно, кто приезжает к людям вовремя — это специалисты ритуальной службы», — подытожила журналистка из Ноябрьска.