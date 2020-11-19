Скопье, , 21:02 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 19 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3081 человека в стране было выявлено 1198 носителей коронавируса. Это стало новым «рекордом» для страны. Еще 621 человек выздоровел.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 51 217 случаев заражения. 1423 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 26 — за последние сутки.

30 204 пациента выздоровели. Лечение проходят 19 586 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

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16 ноября скончались 40 пациентов в COVID-19, что стало новым ужасающим рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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