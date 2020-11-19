Москва, , 19:59 — REGNUM Фигуранты дела сотрудников ФСИН в Ярославле вряд ли вернутся в систему. Об этом заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

«Издевательство над людьми, лишенными свободы, — удел садистов. И приговор адекватный. Оправдание начальников носит формальный характер, так как они наверняка, и иное не доказано, не знали о делах своих подчиненных. Но вряд ли они теперь вернутся работать в систему, даже после того, как истечет срок запрета на замещение должностей», — сказал Михайлов, комментируя громкое дело в отношении сотрудников ФСИН, допускавших насилие к заключённым.

По его словам, систематические приговоры по таким деяниям — свидетельство того, что «не все в порядке в «королевстве датском»: «ФСИН — сложная система, работа в которой непрестижна по определению. Так было всегда, а сегодня — особенно, потому что имеет место быть серьезный дефицит кадров. Поэтому работают те, кто желает. И часто такие персонажи не должны иметь «власть» над людьми».