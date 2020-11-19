Челябинск, , 19:45 — REGNUM В Челябинской области управление ФАС проверяет цены частных клиник на компьютерную томографию лёгких. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

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В условиях возросшего при пандемии коронавируса спроса на эту услугу с заявлением о возможном нарушении требований законодательства в сфере ценообразования к антимонопольщикам обратилось территориальное управление Росздравнадзора. В ряде частных клиник разброс цен составил от 3600 до 6000 рублей. И это при том, что тариф для оплаты в рамках ОМС составляет 2063 рубля.

Челябинское УФАС просит граждан, которые делали КТ платно у частников, прислать документы об оплате. Сбор сведений идёт минимум за три года. Также ведомство готовит запросы в частные клиники. При выявлении фактов нарушения законодательства будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.