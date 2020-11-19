Москва, 19 ноября 2020, 18:57 — REGNUM Первая в текущем сезоне метель ожидается в Москве в предстоящее воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В воскресенье прогнозируется снежок, который покроет землю. Меняется циркуляция, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, потому будет ещё и метель», — приводит его слова ТАСС.
Синоптики ожидают, что к понедельнику в столице может выпасть до 5 сантиметров. Вместе с тем, как отметил Вильфанд, эти осадки пока вряд ли сформируют по-настоящему устойчивый снежный покров.
Читайте ранее в этом сюжете: Ледяной дождь прошел в Подмосковье — фоторепортаж