Москва, , 18:57 — REGNUM Первая в текущем сезоне метель ожидается в Москве в предстоящее воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

«В воскресенье прогнозируется снежок, который покроет землю. Меняется циркуляция, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, потому будет ещё и метель», — приводит его слова ТАСС.

Синоптики ожидают, что к понедельнику в столице может выпасть до 5 сантиметров. Вместе с тем, как отметил Вильфанд, эти осадки пока вряд ли сформируют по-настоящему устойчивый снежный покров.

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