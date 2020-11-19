Челябинск, , 18:54 — REGNUM В Челябинске подрядчики снова стали посыпать улицы солью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Соль на тротуаре. Москва Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Ситуацию на месте изучил глава Южного Урала Алексей Текслер. Он обратил внимание на жалобы в соцсетях. Граждане сообщают, что дороги снова усыпаны реагентами.

«Я несколько дней об этом говорю, вы уже в курсе моей реакции на первые снегопады и на то, как происходила уборка: соль, прилотковая часть, тротуары… Напоминаю, коллеги: город должен быть чистым!» — сказал руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на соль горожане жаловались и в 2019 году. Тогда областные власти потребовали отказаться от излишнего использования реагентов на улицах города.