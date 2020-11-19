Красногорск, , 18:38 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил под арест до 17 января заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в коррупции и особо крупном мошенничестве, сообщает 19 ноября пресс-секретарь суда.

Откат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что для избрания более мягкой меры пресечения суд оснований не нашел.

На тот же срок арестованы двое предполагаемых сообщников Куракина — Максим Ан и Владислав Холодков. Все трое подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6-й статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По мнению следствия, Куракин с 2012 по 2017 год, занимая должность главы департамента имущественных отношений Минобороны в сговоре с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие военному ведомству земельные участки, вырубал на продажу лес, а сами участки продавал коммерческим структурам под нелегальные свалки и под застройку.

Следствие считает, что ущерб, причиненный Куракиным и его пособниками, составляет не менее двух млрд рублей.

Сам Куракин свою вину не признает.

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