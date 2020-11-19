Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM В Ростовской области для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 не хватает парацетамола и амоксициллина. На это в ходе заседания регионального операштаба обратил внимание и. о. министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат.

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"Лекарственные препараты интерферон-альфа и парацетамол были поставлены в область, к сожалению, не в полном объеме в связи с отсутствием необходимого объёма на фармацевтическом рынке. Данная информация была доведена до Министерства здравоохранения РФ для определения дистрибьютора с целью поставки вышеуказанных препаратов в полном объёме. Первый препарат в ближайшее время поступит, по препаратам парацетамол и амоксициллин отсутствует информация о возможностях поставки как от Минздрава, так и от поставщиков», — сказал спикер.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область получила из федеральной казны 157,9 млн рублей для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. В настоящее время на Дону в лекарственных препаратах нуждаются 4 тыс. 241 амбулаторный пациент с COVID-19.

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