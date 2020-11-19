Курск, , 18:08 — REGNUM В Курской области подросткам младше 16 лет запретили посещать торговые центры без родителей или законных представителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Вход в торговый центр Анна Рыжкова © ИА Крсная Весна

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Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства совместно с сотрудниками администрации Курска и полиции провели мониторинг в трех торговых центрах. В двух из них на фуд-кортах нашли компании школьников, которые заявили, что о новом запрете не знали.

Сотрудников ТЦ чиновники попросили обращать внимание на подростков без сопровождения взрослых.

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