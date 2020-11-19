Архангельск, , 18:08 — REGNUM В Архангельской области приняли закон, разрешающий Фонду развития Соловков получать земельные участки на архипелаге без торгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Напомним, Фонд по развитию и сохранению Соловецкого архипелага был создан в 2018 году. Учредителем выступило Правительство России. Деятельность фонда финансируется за счет средств федерального бюджета.

«Несмотря на особый правовой статус фонда, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности на территории Соловецкого архипелага, он вынужден получать в общем порядке — на торгах», — уточнили в правительстве.

В настоящее время фонд проектирует объекты капитального строительства на территории Соловецкого архипелага. Их строительство или реконструкция предусмотрены в рамках финансового плана фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Фонд планирует строительство детского сада и школы, а также жилых домов, прилегающей инфраструктуры, автомобильной дороги, коммунально-бытовых объектов.