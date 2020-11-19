Ростов-на-Дону, , 18:21 — REGNUM На фоне катастрофической нехватки медицинских работников и вслед за «кислородным скандалом» в COVID-госпитале, развёрнутом на базе горбольницы №20, в Ростове-на-Дону появилась информация о массовых увольнениях врачей.

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"Из реанимации пошёл отток кадров. Ушли коллега [Артура] Топорова по той дежурной смене [речь идёт о гибели нескольких пациентов с COVID-19] и ещё четыре доктора. Коллектив в реанимации был устоявшийся, все «старые», работали долго — с допандемийных времен. Ваган Саркисян, главврач горбольницы №20, просит всех привести свою замену в течение двух недель отработки», — цитирует портал 161.ru источник.

Официальным комментарием на данную тему ИА REGNUM пока не располагает.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростовской области не хватает 4,8 тыс. медиков — врачей амбулаторно-поликлинической службы и «скорой помощи», а также средних медицинских работников. Именно пандемия коронавируса обострила дефицит кадров в сфере здравоохранения.

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