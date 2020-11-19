Старый Оскол, Белгородская область, , 17:49 — REGNUM С требованием увеличить заработную плату выступили сотрудники Стойленского ГОКа в Старом Осколе Белгородской области. Инициативную группу для переговоров с руководством предприятия выбирали 19 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Днём на встречу пришли около 400 работников цеха железнодорожного транспорта, службы эксплуатации локомотивов, службы организации движения СГОКа, уточнили в паблике «Официальный Старый Оскол». К концу рабочего дня в пресс-службе компании подтвердили, что получили заявление ряда сотрудников, ещё 16 ноября. 18 ноября руководители предприятия, включая генерального директора, встретились с работниками и «договорились совместно с инициативной группой провести анализ ситуации и выработать взаимоприемлемое решение». В СГОКе подчеркнули, что для компании важно обеспечивать справедливый уровень дохода и средняя зарплата здесь на 50% превышает региональный показатель, а с 2017 года увеличилась на 20−25% в зависимости от профессий.

«Руководители СГОК регулярно встречаются с сотрудниками. Например, на основе решений, принятых два месяца назад, в цехе железнодорожного транспорта с 1 декабря меняется ряд нормативов по времени выполнения технологических операций, что приведет к росту сдельной оплаты труда машинистов и помощников тяговых агрегатов», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре Белгородской области заявили, что проведут проверку соблюдения законодательства об оплате труда на предприятии.

АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» входит в группу НЛМК и занимается добычей железной руды на одном из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии.