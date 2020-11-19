Тюмень, , 17:38 — REGNUM В Тюмени время дозвона в медучреждения сократилось в среднем до 25 секунд. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Трубка телефона Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Во второй половине октября в Тюмени из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в разы увеличилось количество обращений в медучреждения. Перегруженными оказались линии поликлиник, больниц, регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения — до 50% звонков оставались без ответа.

В пиковые дни, в понедельник и вторник, только в Тюмени на номера поликлиник совершалось до 50 тысяч входящих звонков в сутки.

«Я полностью поддерживаю президента России Владимира Путина, который поставил задачу решить проблему со звонками в медучреждения как одну из приоритетных. Человек не должен оставаться один на один с проблемой», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Переломить ситуацию со звонками в Тюмени удалось централизацией телефонии. Все горячие линии объединены в одну систему с возможностью переадресации звонков друг на друга. Это позволило более равномерно распределять нагрузку между сотрудниками колл-центров, у граждан больше не было необходимости делать несколько звонков, оператор теперь сам переводит его на необходимую службу.

Было установлено типовое голосовое меню, которое предлагает звонящему выбрать из списка нужное: обращение на горячую линию, в единый центр записи в поликлиники, вызов неотложной и экстренной помощи. А также увеличен штат колл-центров. Запущен робот, который автоматически звонит пациентам и сообщает о результатах теста на коронавирус, освобождая тем самым линию и «живого» оператора для отработки медицинских вопросов.

В качестве эксперимента на базе одной из поликлиник запущен дистанционный медицинский консультационный центр. Как оказалось, больше половины обращающихся удовлетворены и ограничиваются дистанционной консультацией.

Подобная схема телефонии будет развернута в Тобольске и Ишиме, сообщает оперативный штаб.