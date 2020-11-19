Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Власти Петербурга предполагают, что «антикоронавирусные» меры будут актуальны как минимум до весны 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Он прокомментировал тот факт, что доплаты медикам за работу с COVID-19 уже сейчас запланированы до 31 декабря 2021 года. Елин заметил, что не умеет заглядывать в будущее, но опирается на прогнозы.

«Сейчас некое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Есть надежда: «А вдруг мы после этого вниз пойдем». Но, конечно, мы рассчитываем и вынуждены готовиться к несколько иному сценарию», — признал чиновник.

Он напомнил, что вирусные инфекции распространяются по одному и тому же сценарию: осенью приходят и остаются до весны, а характеристики коронавируса не дают оснований полагать, что он поведет себя иначе.

«Будет ли потом повторение, сможем ли мы отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет — это вопрос предположений на сегодняшний день. Но готовимся мы к тому, что до весны нам в этой ситуации придется жить», — сказал Евгений Елин в эфире телеканала «78».