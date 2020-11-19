Орел, , 17:21 — REGNUM Все новогодние массовые мероприятия запрещены в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 19 ноября по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Нового года не будет Цитата из мф Дед Мороз и лето. реж Валентин Караваев. 1969. СССР

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В частности, запрещено проведение новогодних «ёлок», в том числе в школах и детских садах, запрещены банкеты, корпоративы и другие мероприятия в кафе и ресторанах. Детей из отдельных семей, нуждающихся в поддержке, обещали поздравить индивидуально.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о недопустимости массового скопления людей в общественных местах в период праздников.

При этом власти не отказываются от праздничного украшения улиц и площадей. А в мэрии Орла 19 ноября сообщили о начале подготовки к Новому году: так, в Детском парке у фонтана «Кони» сейчас начата сборка домиков-шале. Там обещают устроить новогоднюю ярмарку. Такие же шале появятся на улице Ленина и на площади Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, от новогодних массовых мероприятий уже отказались ряд российских регионов. Так, в Краснодарском крае утренники для детей решили провести в онлайн-режиме, все остальные массовые мероприятия — под запретом.