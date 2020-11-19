Ярославль, , 17:37 — REGNUM Решение Ярославского областного суда, согласно которому двое из 13 обвиняемых по делу по пытках в колонии №1 Ярославля становятся оправданными, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Самое главное, что теперь их все знают. Слава Богу, живём в хорошо задокументированное время, все ходы записаны», — написал Игорь С.

По мнению граждан, если суд докажет виновность остальных задержанных, то они его однозначно поддержат. Пользователи считают, что коллективное избиение заключённых говорит об опасности для общества со стороны тюремщиков.

«Не важно, преступник человек или нет, никто не имеет права его избивать, тем более толпой. Если он находится в исправительной колонии, значит, уже несёт наказание за совершенное преступление. Только животные так могут поступать и люди закомплексованные или психически неустойчивые, которые имея власть над осужденными, издеваются», — считает Васса Ж.

Некоторые комментаторы уверены, что подобный подход, который вероятно осуществили сотрудники ярославской колонии по отношению к заключённым, может привести только к озлоблению последних. После их освобождения, уверены люди, бывшие арестанты будут наполнены ненавистью еще больше, нежели когда они только попали в тюрьму.

«С такой «воспитательной» работой завтра на улицу будет страшно выходить! Какое бы преступления не были совершены этими заключенными, нельзя в них сеять злость и ненависть, которых там и так достаточно! Учреждение называется «исправительная колония»! Заключенных в таких колониях не исправляют, а избавляют от последних оставшихся крупиц человеческого! Какими они выйдут после такого воспитания?! Мы все знаем», — написала пользователь Таша.

Нашлись и те, кого озадачила тенденция, согласно которой, неуравновешенные и жестокие люди попадают на работу в тюремные заведения и выплёскивают свою злобу на тех, кто не имеет права им ответить. Граждане считают, что тюремная система России осуществляет недостаточный отбор среди сотрудников.

«Удивляет, как таких «людей» привлекают такие места работы, где есть беззащитные. Поиздеваться над закрытым осуждённым… Над детьми, где нет рядом родителей. Проходят ли эти люди при устройстве на работу спец тесты на склонность к насилию, жестокости?», — задаётся вопросом Маргарита Б.

Напомним, 19 ноября Ярославский областной суд оправдал двоих из 13 обвиняемых по резонансному делу о пытках в колонии №1 Ярославля.