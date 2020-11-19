Красногорск, , 17:05 — REGNUM В 2021 году на размещение врачей в подмосковных гостиницах планируется потратить около 270 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам руководителя регионального комитета по туризму Алексея Шимко, средняя стоимость на проживания медработников в гостиницах составляет 1,2 тысячи рублей в сутки.

«В 2021 году у нас 370 миллионов выделено, и около 270 миллионов зарезервировано на размещение врачей на начало года», — сказал Шимко.

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