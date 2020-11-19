Арамиль, Свердловская область, , 16:56 — REGNUM Несколько родителей школьников СОШ № 4 (Арамиль, Свердловская область) призвали дать возможность детям вернуться к полноценной учёбе. Об этом заявил один из родителей Георгий корреспонденту ИА REGNUM.

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Родители считают, что дистанционный формат лишает учащихся права на качественное образования. Кроме того, постоянная работа за компьютером вредит как зрению, так и психике ребёнка.

«Мы хотим, чтобы нашим детям дали учиться традиционным способом», — сказал Георгий.

В городском отделе образования Арамили подтвердили, что получили обращение от родительской группы (такое же передано директору СОШ № 4).

«Есть определенные сроки ответа на это письмо. Это уже решает школа, непосредственно руководитель образовательной организации, которая рассматривает возможность перехода. Если есть определенные рекомендации вышестоящих инстанций — указ губернатора, то, естественно, его и выполняют», — заявила заместитель начальника отдела Наталья Гилёва.

Чиновница подтвердила, что информация об уровне заболеваемости в школе у неё имеется, но поделиться ею отказалась, попросив официальный запрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России проходят акции против дистанционного образования в школах.

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