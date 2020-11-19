Москва, 19 ноября 2020, 16:40 — REGNUM Обязательное согласование с федеральным Минздравом кандидатур на пост руководителей здравоохранения регионов означает уменьшение управленческой субъектности губернаторов. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер Михаил Мишустин заявил, что правительством подготовлен законопроект, согласно которому глава региона должен согласовывать кандидатуру на пост руководителя органов здравоохранения субъекта в федеральном Минздраве.
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