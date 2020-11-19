Москва, , 16:40 — REGNUM Обязательное согласование с федеральным Минздравом кандидатур на пост руководителей здравоохранения регионов означает уменьшение управленческой субъектности губернаторов. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

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«Мы видим, как на наших глазах укрепляется еще одна вертикаль. Минздрав расширяет свое влияние на политику, но это не главное.

Многие губернаторы предпочитают назначать на позиции регионального руководителя здравоохранения людей из Москвы. Считается, что в таком случае у региона будет меньше проблем в сфере здравоохранения.

С начала года примерно в 15−20 регионах поменялись руководители системы здравоохранения, и на их место немало пришло людей из Москвы.

Дмитрий Михайличенко Требование обязательно согласовывать кандидатуру с федеральным Минздравом означает, что фактически назначать министров в регионы будет Минздрав России, а не губернаторы. Это означает уменьшение управленческой субъектности губернаторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер Михаил Мишустин заявил, что правительством подготовлен законопроект, согласно которому глава региона должен согласовывать кандидатуру на пост руководителя органов здравоохранения субъекта в федеральном Минздраве.

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