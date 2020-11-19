Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM Обвиняемый в нападении на киностудию в Рио-де-Жанейро гражданин Бразилии останется в СИЗО Екатеринбурга до 3 марта. Такое решение принял Свердловский облсуд.

Ранее срок содержания под стражей ему продлил Ленинский райсуд. Заключённый подал жалобу, но областной суд оставил его без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин обвиняется в нападении на киностудию. Позднее Интерпол объявил его в розыск.

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