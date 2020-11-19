Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с обнаружением случаев коронавируса или распространением ОРВИ переведены на дистанционную форму обучения учащиеся 54 классов в 30 школах города. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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"Это 0,27% от общего количества классов в городе», — отметили в комитете.

Напомним, днем ранее на «дистанте» по тем же причинам находилось 57 классов в 29 школах.

Количество учащихся, находящихся дома по заявлению родителей, то есть перешедших на смешанный формат обучения — 12 234 школьника.

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По данным на четверг, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 16 групп в 11 детских садах. Эти цифры не изменились за последние сутки.

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