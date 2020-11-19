Москва, , 16:17 — REGNUM Новый законопроект, предусматривающий санкции к международным интернет-платформам, может не получить применения, сохраняя лишь политическую нагрузку. Об этом 19 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил адвокат Константин Мусман.

Эксперт прокомментировал новый законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента.

«На первый взгляд, внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — дело важное, нужное и ожидаемое. Да, нельзя отрицать, что со стороны некоторых крупных интернет-платформ, таких как Facebook, Google и Twitter, чувствуется дискриминация касаемо российских СМИ. Так, с апреля нынешнего года в уполномоченных органах РФ зафиксирован рост жалоб от СМИ о том, что их материалы подвергаются цензуре (за полгода более 20-ти фактов дискриминации). Казалось бы, все правильно: раз иностранные интернет-платформы ограничивают доступ к материалам и таким образом дискриминируют российские СМИ, Роскомнадзору нужно дать право в наказание ограничить доступ к такому ресурсу-нарушителю. Тем более, что в пояснительной записке к документу делается акцент на том, что ограничение доступа к материалам российских СМИ со стороны иностранных интернет-платформ наносят урон как правам самих российских граждан, так и ставят под вопрос свободу СМИ. Но будет ли эта норма права работать в реальности? Или только носить в смысловом значении исключительно политическую нагрузку? К сожалению, ответы на эти вопросы пока дать сложно. В правовом пространстве этот законопроект многим видится лишь как предлагаемые «ответные шаги» в ответ на санкции и политические недопонимания. Более того, в ведении такой нормы вообще нет никакой необходимости, она просто не нужна», — сказал Мусман.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России могут полностью или частично заблокировать работу крупных иностранных платформ за дискриминацию средств массовой информации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал основатель московского правового центра «Вектор» Давид Мелконян.

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