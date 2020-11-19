Калуга, , 16:27 — REGNUM Три пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки в Калужской области. Об этом сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сообщении говорится, что среди умерших — два жителя Калуги, 1966 и 1951 годов рождения, и житель Ферзиковского района 1936 года рождения.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 100 человек.

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