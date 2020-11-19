Ульяновск, , 16:00 — REGNUM В Ульяновской области в условиях суточного прироста выявляемых случаев заражения коронавирусом и нагрузку на систему здравоохранения созданы бригады медицинский помощи — своего рода «медицинский десант». Они будут помогать медучреждениям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания по вопросам оказания помощи населению.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил рост нагрузки на систему здравоохранения, особенно мы это видим в Ульяновске и Димитровграде.

«Дополнительной мерой поддержки станет создание выездных мобильных бригад. Правительство готово выделить дополнительное финансирование. Такой региональный «медицинский десант» будет оказывать консультативно-методическую помощь в муниципалитетах», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что это позволит нагрузку на здравоохранение.

Бригады помогут наладить процесс оказания помощи, то есть проведут своего рода аудит организации медпомощи, и при необходимости будут вести приём по врачебным специальностям, которых не хватает в том или ином населённом пункте. В состав «десанта» входят главные внештатные специалисты министерства, которые наиболее востребованы в нынешней эпидемиологической ситуации: эпидемиолог, инфекционисты, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог

Губернатор считает, что это повысит оперативность и эффективность оказания медицинской помощи, в том числе оградит пациентов с хроническими заболеваниями от более серьёзных проблем со здоровьем.

Кроме того, для сокращения времени ожидания пациентами скорой и неотложной медпомощи на базе областной станции скорой помощи создан специальный координационный центр. К этой работе привлекут добровольцев.

При необходимости медики будут обеспечены дополнительным транспортом.

«Нужно использовать все свободные машины в органах власти и иных учреждениях, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками. По заявкам муниципалитетов мы готовы выделить дополнительные средства», — подчеркнул Сергей Морозов.

Региональные власти отмечают, что благодаря интеграции автоматизированной диспетчерской системы с региональной медицинской информационной системой сотрудники «скорой» могут отслеживать базы ковидных госпиталей и доставлять пациента в те учреждения, где есть свободные места. Всего за сутки в скорую помощь поступает около 1,2 — 1,5 тысяч вызовов.

Отметим, в Ульяновской области разрабатывают законопроект о статусе медицинского работника, который предусматривает усиление поддержки врачей и медперсонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса проведено более 419 тыс. лабораторных исследований в отношении более 394 тыс. человек, под наблюдением находится 12,3 тыс. человек.

Напомним, за последние сутки предварительно заражения коронавирусом выявлено у 235 жителей Ульяновской области — с учётом этих данных, общее число выявленных случаев заражения достигло 24 921.