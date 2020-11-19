Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. Об этом глава государства заявил 19 ноября во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.

Во время своего выступления президент отметил важность оснащения армии самыми передовыми информационными технологиями. С этой целью введена должность заместителя министра обороны по цифровизации.

Токаев считает, что в приоритете находится создание силовой противовоздушной обороны, развитие элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, а также увеличение парка военно-транспортной авиации.

«Будьте уверены — государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз», — пообещал Токаев.

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