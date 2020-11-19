Волгоград, 19 ноября 2020, 16:02 — REGNUM Новым председателем Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов избран спикер регпарламента Александр Блошкин. 19 ноября прошла VIII отчётно-выборная конференция, сообщает пресс-служба администрации региона.
Кадровое назначение единогласно поддержали участники конференции. В организации считают, что это позволит повысить роль организации и уровень взаимодействия с органами власти. Решение о назначении Александра Блошкина поддержал и губернатор Андрей Бочаров.
Прежний председатель областного совета ветеранов, генерал-майор милиции в отставке Сергей Назаров снял свою кандидатуру по личным соображениям.