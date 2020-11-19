Волгоград, , 16:02 — REGNUM Новым председателем Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов избран спикер регпарламента Александр Блошкин. 19 ноября прошла VIII отчётно-выборная конференция, сообщает пресс-служба администрации региона.

Кадровое назначение единогласно поддержали участники конференции. В организации считают, что это позволит повысить роль организации и уровень взаимодействия с органами власти. Решение о назначении Александра Блошкина поддержал и губернатор Андрей Бочаров.

«Предложенная сегодня кандидатура, на мой взгляд, самая лучшая, которая могла возникнуть. Нам повезло, что он дал согласие быть председателем областного совета ветеранов. Мы, ветераны, считаем себя большой частью Волгоградской области и вместе с администрацией и думой готовы решать задачи, которые стоят сегодня перед регионом, на новом, более высоком, уровне», — отметила заместитель председателя областного совета ветеранов Галина Хорошева.

Прежний председатель областного совета ветеранов, генерал-майор милиции в отставке Сергей Назаров снял свою кандидатуру по личным соображениям.