Пермь, , 16:05 — REGNUM Эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Омутных считает правильной мерой предложение Михаила Мишустина о согласовании кандидатур на пост министров здравоохранении регионов с федеральным центром.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Для местных это будет кошмар, они не смогут манипулировать контрактами, министры станут более независимыми», — отметил пермский эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Он считает, что, во избежание саботажа, можно инициировать согласование с губернаторами, а в случае явного противовеса министр может быть долгое время с приставкой и. о., по примеру схемы согласования руководителей УФАС.

«На данный момент очень много нарушений в закупках по ковидной теме: и с ценообразованием, и появлением фирм-однодневок с регистрацией в Венгрии, как в Перми, то есть мы можем увидеть признаки сговора должностных лиц», — сказал Дмитрий Омутных.

Напомним, 19 ноября на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин предложил изменить процедуру назначения глав региональных министерств здравоохранения. По новым правилам губернаторы должны согласовывать кандидатуры в федеральном Минздраве. Мишустин также обратил внимание на большое количество жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц.

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