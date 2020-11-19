Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM Все аппараты искусственной вентиляции легких в Казахстане, закупленные министерством индустрии и инфраструктурного развития, доставлены в учреждения здравоохранения и находятся в исправном состоянии. Об этом заявил заместитель министра индустрии Талгат Жанжуменов на брифинге.

По состоянию на 1 ноября 2020 года все 1,5 тыс. аппаратов доставлены в 297 лечебных учреждений. В эксплуатации находятся 140 аппаратов, остальные — в резерве. «Нареканий и жалоб на их работу не поступало», — сказал Жанжуменов.

Он добавил, что Казахстан впервые освоил производство стационарных аппаратов ИВЛ. Они собираются заводом «Казахстан Aselsan инжиниринг» на базе турецкой русифицированной модели Biyovent. Замминистра назвал ложью информациюо некачественных ИВЛ.

Ранее депутат сената Казахстана Нурлан Кылышбаев заявил, что из 1500 поставленных аппаратов ИВЛ не работают 699. Сенатор уточнил, что аппараты не работают из-за неполных комплектов.

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