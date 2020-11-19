Москва, , 15:28 — REGNUM Наибольшему риску заражения коронавирусом в школах подвергаются не дети, а учителя и взрослые, работающие в образовательных учреждениях. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко.

Учитель и ученики © ИА REGNUM

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"Большим рискам подвергаются, на самом деле, учителя и те взрослые люди, которые работают в школе», — сказал Глушко.

При этом он подчеркнул, что школа сейчас является самым безопасным местом, поскольку там регулярно измеряют температуру и дезинфицируют помещения.